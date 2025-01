I den nya klimathandlingsplanen har aktörerna som fortsatt bygger Masthuggskajen åtagit sig att minska utsläppen under byggskedet. Bild: Älvstranden Utveckling

Masthuggskajen höjer klimatmålen

Bygg/Arkitektur Masthuggskajen fortsätter att visa vägen för hållbart byggande. Framöver ska alla nya projekt minska klimatavtrycket i byggskedet med mellan 20 och 50 procent. Stena Fastigheter och Riksbyggen är två av aktörerna som ska bidra till målet.

Planeringen av den nya stadsdelen Masthuggskajen startade 2013 och i dag är ungefär hälften av alla byggrätter klara eller påbörjade. Projektet har ända sedan starten haft höga hållbarhetsambitioner och arbetar systematiskt med uppföljning. Tillsammans har de kvarvarande aktörerna som bygger Masthuggskajen nu kommit överens om en ny klimathandlingsplan som bland annat har fokus på att minska klimatbelastningen under byggskedet.

– Mer än hälften av en byggnads klimatbelastning sett ur ett livscykelperspektiv sker under byggprocessen. Det är vår skyldighet att göra allt vi kan för att minska utsläppen och visa att det går att öka takten i klimatomställningen. Tillsammans har vi kraftsamlat för att se till att minska utsläppen i de projekt vi har kvar, säger Kristian Käll, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling AB som ansvarar för att driva hållbarhetsarbetet på Masthuggskajen.



Den nya klimathandlingsplanen innebär att alla aktörer med byggrätter kvar på Masthuggskajen har åtagit sig att minska utsläppen under byggskedet. Sammanlagt förväntas utsläppen från byggnationerna på Masthuggskajen minska med cirka 25 procent, om man ser på alla kvarter som byggs där mellan 2019 och 2032. Detta motsvarar en minskning med cirka 30 000 ton koldioxid. Beräkningarna baseras på referensvärden för utsläpp vid byggnation av olika typer av byggnader, från 2020.

– Tack vare att alla aktörer är så samsnackade och jobbar mot ett gemensamt mål har vi kunnat spänna bågen och gå längre än de krav som redan finns genom Masthuggskajens hållbarhetsprogram och olika byggnadscertifieringar. De nya målen blir styrande för hela projektet och gör att Masthuggskajen tar viktiga kliv i klimatarbetet, säger Kristian Käll.



Tillsammans med klimatspecialister från WSP gjordes förra året en noggrann genomlysning av varje kvarvarande projekts potential att minska utsläppen och man enades om en maxgräns för koldioxidutsläpp under byggskedet. De kvarvarande projekten har kommit olika långt i sin planering och förutsättningarna för klimatoptimering har varierat. De kvarvarande projekten minskar sina avtryck mellan 20 och 50 procent jämfört med referensåret 2020.

– Alla projekt har olika förutsättningar och vi har därför jobbat med en kunskapsprocess som är både generell och projektspecifik. På så sätt har alla projekt kunnat få stöd och coaching vid rätt tillfälle, säger Kristian Käll.



Den största delen av utsläppen under byggskedet kommer från stål och betong och vilket material man väljer får stor betydelse för klimatavtrycket. För att höja kunskapen och kompetensen inom området har Älvstranden Utveckling med stöd av forskningsprojektet Betcrete3.0 arrangerat så kallade betongforum där experter från RISE, betongleverantörer och entreprenörer delat med sig av konkreta råd, tips och erfarenheter för att minska utsläppen från betonganvändningen.

– Det händer mycket inom det här området, inte minst när det gäller klimatförbättrad betong och stål. Här finns mycket kunskap att hämta för den som vill minska klimatavtrycket, säger Kristian Käll.



Riksbyggen och Stena Fastigheter är två av de aktörer som har planerade projekt på Masthuggskajen de närmaste åren. Bolagen ska bland annat bygga flera kvarter med bostäder och kontor på och i närheten av den nya halvön.

– Hållbarhet är en viktig drivkraft för oss på Riksbyggen och det är väldigt positivt att få jobba i ett område där vi är flera aktörer som driver det arbetet framåt, säger Annika Carlsson, projektledare på Riksbyggen.



Bodil Löfmark är fastighetsutvecklingschef på Stena Fastigheter.

– Stena Fastigheter har höga ambitioner att minska klimatavtrycket i hela verksamheten. Att vi har gemensamma mål för Masthuggskajen gör att vi tillsammans är innovativa och kan ställa krav gentemot varandra och externa parter. Det är också en styrka att vi som bygger kan dela erfarenheter och lära av varandra. Förhoppningsvis kan det vi gör här driva framtida regelverk som påverkar hållbarhetsarbetet i hela branschen, säger hon.

Ämnen