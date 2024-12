Torshälla 4:45, även känd som Gjutaren. Bild: Per Groth

Markanvisning tilldelad för industrifastighet i Torshälla

Bygg/Arkitektur H.E. Fastighetsförvaltning AB tilldelas markanvisningen för Gjutaren, den centralt belägna industrifastigheten i Torshälla, i Eskilstuna kommun, som planeras bli bostadshus med cirka 34 lägenheter.

En markanvisningstävling för delar av fastigheten Torshälla 4:45 (mer känd som Gjutaren) genomfördes i våras utan önskat utfall. När hösten kom gjordes ett omtag och den andra tävlingsomgången resulterade i att H.E. Fastighetsförvaltning tilldelades markanvisningen.



– Detta är oerhört glädjande och positivt för Torshälla och viktigt att det blir gjort nu. När jag tittar på förslaget som har tagits fram blir jag oerhört glad och varm inombords. Fastigheten blir vacker och en pärla i stadsbilden när detta är klart, säger Lars-Göran Karlsson (S), ordförande Torshälla stads nämnd.



– Vi är väldigt glada över att kunna vara med och skapa en omvandling i Torshälla. Nu för vi vidare våra lärdomar och kunskaper från tidigare projekt till att skapa något vackert och funktionellt i Torshälla, säger projektledare Torsten Scholle, som driver H.E. Fastighetsförvaltning tillsammans med Helene Encrantz.



I nuläget beräknas bygget kunna påbörjas under tredje kvartalet 2026 och inflytt två år därefter.

