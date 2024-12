Här är några av talarna som medverkar i kontorsspåret på klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen den 23 januari. Spåret leds av moderator Karin Klingenstierna.

Lokalmarknadsdagen: Temaspår – fokus på kontorsfastigheter

Lokalmarknadsdagen Den 23 januari startar branschen i Göteborgsregionen upp fastighetsåret 2025 i och med den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Under dagen får vi bland annat ett fullmatat temaspår med fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter.

Den första programpunkten i kontorsspåret är:

Investeringsläget på kontorsmarknaden



Här är det Nils Rydh, vd, Svenska Hus, Kristina Pettersson Post, chef, Göteborg, Vasakronan och Tor Borg, analyschef, CityMark Analys som resonerar kring vad som är värt att investera i under rådande omständigheter.



Den andra programpunkten är: Analys av kontorsmarknaden i dag

Här får vi lyssna till Karl Persson, Sverige-vd, Cushman & Wakefield och Peter W-O Berglin, Associate Director, Cushman & Wakefield i en redogörelse av marknadsläget för kontorsfastigheter.



Och så avslutas kontorsspåret med det framåtlutade panelsamtalet: Hur vill hyresgästerna ha det på kontoret?

Här diskuterar en namnkunnig panel om vägen fram bland annat för att locka framtidens talanger till kontoren.

Rozana Eriksson Yevno, uthyrningschef, Stena Fastigheter, Anki Håkansson, förvaltningschef, Hufvudstaden, Lotta Kallberg Walldén, uthyrnings- och marknadschef, NCC Property Development väst & syd, Marcus Sandahl, uthyrningschef, Platzer Fastigheter och Emelie Mannheimer, vd, United Spaces.



Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir du uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats. Vårupplagan 2025 går av stapeln den 23 januari på Radisson Blu Scandinavia Hotel.



Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på två fullmatade temaspår: Kontor och Digitalisering.



Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.



Här kan du läsa mer om de medverkande talarna.



Och här kan du se programmet.



Partners är: Advokatfirman Allié, Algebäck Group och Advokatfirman Delphi. Läs mer om dem här.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

