Hans Wallenstam talar på Lokalmarknadsdagen. Bild: Wallenstam

Lokalmarknadsdagen: Efter storaffärerna – vart är Wallenstam på väg?

Lokalmarknadsdagen Den 23 januari startar branschen i Göteborgsregionen upp fastighetsåret 2025 i och med den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Under dagen får vi möta Hans Wallenstam som berättar om planerna efter storaffärerna i Stockholm och Göteborg.

Ett prestigeköp i centrala Stockholm där Wallenstam nu äntrat kontorsmarknaden och storförsäljning till nybildade Safjället Fastigheter i Göteborg. Det är två affärer som stuckit ut från Wallenstams horisont. Hur ser fastighetsprofilen Hans Wallenstam på investeringsmarknaden i dag och hur ser planerna för bolaget ut framåt, särskilt efter att han så sent som i december omstrukturerade sitt aktieinnehav?



Säkra din plats här!

(Utnyttja vår mängdrabatt, gå fyra betala för tre, ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod).



Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir du uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats. Vårupplagan 2025 går av stapeln den 23 januari på Radisson Blu Scandinavia Hotel.



Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på två fullmatade temaspår: Kontor och Digitalisering.



Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.



Här kan du läsa mer om de medverkande talarna.



Och här kan du se programmet.



Partners är: Advokatfirman Allié, Algebäck Group och Advokatfirman Delphi. Läs mer om dem här.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

Ämnen