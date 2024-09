Logistea rekryterar från Nrep och Slättö

Jonas Kennerhed och Björn Aronsson ansluter sig till Logistea. Bild: Logistea

Karriär Logistea har rekryterat Jonas Kennerhed som chef för bolagets fastighetsförvaltning. Han har mer än 25 års erfarenhet från förvaltning och har senast ansvarat för Logicenters Nordiska förvaltning. Till Logisteas transaktions- och affärsutvecklingsteam rekryteras Björn Aronsson. Han har åtta års erfarenhet från transaktioner och affärsutveckling och kommer senast från Slättö.

Jonas Kennerhed, 53 år, har en utbildning inom fastighetsförvaltning från KTH och han har mer än 25 års erfarenhet från förvaltning varav de senaste 17 åren på Nrep där han haft flera ledande positioner inklusive en central roll i deras uppbyggnad av Logicenters. På Logicenters har han varit en del av ledningsgruppen samt Nordenansvarig för deras fastighetsförvaltning. Jonas Kennerhed kommer ingå i Logisteas ledningsgrupp och tillträder tjänsten som chef för bolagets fastighetsförvaltning senast 1 november 2024.



Björn Aronsson, 33 år, har en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet och han har de senaste åtta åren arbetat med transaktioner och affärsutveckling. Han kommer närmast från Slättö Förvaltning där han haft rollen som Investment director och dessförinnan var han bland annat transaktionsansvarig på Brunswick Real Estate. Björn Aronsson tillträder sin tjänst i september.

– Anställningarna av Jonas och Björn kommer både förstärka och komplettera Logisteas befintliga organisation och deras kunskap och internationella erfarenhet kommer vara en viktig del i Logisteas fortsatta tillväxt och utveckling, säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea.

