Logisteas CFO Philip Löfgren samt fastigheten Trollhättan Grundstenen 7 där Logistea tecknade ett nytt hyresavtal i oktober. Bild: Logistea

Logistea ökar intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat

Bolag Logistea ökade intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat med över 40 procent var under 2023 – men resultatet per aktie stannade på noll. Parallellt med rapporten meddelar bolaget nya hållbarhetsmål.

Summering perioden januari – december 2023

· Intäkterna ökade med 44 procent och uppgick till 371 mkr (257).

· Driftnettot ökade med 48 procent till 276 mkr (186).

· Förvaltningsresultatet ökade med 47 procent till 107 mkr (73).

· Resultatet före skatt uppgick till 8 mkr (420), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med -63 mkr (339).

· Resultat per aktie uppgick till 0,0 kr (2,6).

· Substansvärde per aktie minskade till 13,2 kr (16,9) till stor del till följd av genomförd företrädesemission.

· I januari tillträdde Logistea två fastigheter i Göteborg till ett samlat fastighetsvärde om 292 miljoner kronor.

· Under det tredje kvartalet slutfördes en fullt garanterad företrädesemission om totalt 436 miljoner kronor. Del av emissionslikviden användes för att i början av oktober återköpa obligationslån till ett nominellt värde om 303,8 miljoner kronor.

· I augusti tecknade Logistea ett nytt 20-årigt hyresavtal med NKT HV Cables AB i Alingsås avseende uppförande av en ny produktions- och testanläggning.



Summering kvartalet oktober – december 2023

· Intäkterna ökade med 16 procent och uppgick till 93 mkr (80).

· Driftnettot ökade med 10 procent till 66 mkr (60).

· Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 25 mkr (21).

· Resultatet före skatt uppgick till -106 mkr (6), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med -83 mkr (-12).

· Resultat per aktie uppgick till -0,5 kr (-0,1).

· Under oktober återköpte Logistea obligationslån motsvarande ett nominellt belopp om 303,75 miljoner kronor.

· I oktober offentliggjordes nyheten att en internationell logistikaktör tecknat ett hyresavtal om förhyrning i fastigheten Grundstenen 7 i Trollhättan.

· I december tillträdde Logistea fastigheten Kalmar Sigillet 1, med en uthyrningsbar yta om 35 300 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om 25,2 miljoner kronor. Fastighetsvärdet uppgick till 340 miljoner kronor.

· I december meddelade bolaget om ingånget avtal att förvärva två fastigheter i Karlstad samt Nybro till ett fastighetsvärde om 189 miljoner kronor.

Styrelsen har beslutat att föreslå till kommande årsstämma i maj 2024 att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2023.



Väsentliga händelser efter balansdagen

· Vid den extra bolagsstämman 25 januari 2024 godkändes förvärvet av de två fastigheterna i Karlstad och Nybro. Fastigheterna tillträddes 30 januari 2024.



CFO Philip Löfgren kommenterar rapporten:

– Vi summerar 2023 med en intäktsökning om 44 procent och en ökning av förvaltningsresultatet med 47 procent. I jämförbart bestånd har driftnettot ökad med över 11 procent och förvaltningsresultatet per aktie har ökat med över 10 procent, trots att det i företrädesemissionen i september emitterades 33 procent fler aktier. Genom återköp av obligationslån och arbete med vår derivatportfölj har vi sänkt vår genomsnittliga snittränta till 4,7 procent, vilket är att jämföra med 4,8 procent vid ingången av året och 5,2 i slutet på föregående kvartal. Belåningsgraden ligger stabilt på dryga 45 procent, vilket skapar utrymme för fortsatt expansion i 2024.



Parllallet publicerar Logistea nya hållbarhetsmål.



Hållbarhet är en integrerad del i Logisteas strategiska ramverk och mål. Under 2023 inleddes ett arbete med att anpassa bolagets hållbarhetsarbete och rapportering till det nya regelverket Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En dubbel väsentlighetsanalys enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS) genomfördes och validerades med bolagets nyckelintressenter. Väsentlighetsanalysen pekade ut de hållbarhetsfrågor som Logistea bör prioritera för att minimera risker och ta vara på möjligheter, både finansiellt och i termer av Logisteas påverkan på omvärlden, skriver bolaget.



Som ett resultat av analysen har Logisteas hållbarhetsramverk uppdaterats och nya hållbarhetsmål av både strategisk och operativ karaktär har tagits fram inom ESG-ramverket. Måluppfyllnad på nedan mål kommer att börja rapporteras under andra halvåret 2024, meddelar Logistea.

· Energibesparingsåtgärder - Årligen förflytta minst 10 procent av fastigheterna i jämförbart bestånd till en avsevärt bättre energiklass, genom energiprojekt tillsammans med våra hyresgäster, fram till slutet av 2025.

· Solceller - Årligen öka installerad effekt från solenergi med 1 MWp.

· Batterier - Installerad effekt från batterilagring ska uppgå till minst 30 MW vid slutet av år 2025.

· Fossilfri el - 100 procent fossilfri el för de elavtal Logistea har rådighet över.

· Nettonoll växthusgas - Logistea ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 2 till år 2030.

· Laddinfrastruktur - Fem fastigheter ska årligen utrustas med laddinfrastruktur för fordon.

· Miljöcertifiering - All nyproduktion och större ombyggnationer ska hållbarhetscertifieras.

· Återbruk - Logistea ska verka för att vid ny- och ombyggnationer använda återbrukat material.

· Ekosystemtjänster - Logistea ska verka för en expandering av andelen gröna bioytor inom fastighetsbeståndet tillsammans med våra hyresgäster.

· Utöver ovan mål har Logistea även fastställt sociala mål och målsättningar inom uppförande och governance.



Philip Löfgren kommenterar:

– I 2023 bildade vi ett internt hållbarhetsutskott med medlemmar från olika delar av organisationen så som förvaltning, affärsutveckling, legal och rapportering, i syfte att lägga fram en gemensam plan för bolagets hållbarhetsarbete. De nya ambitiösa målen är förankrade i både den genomförda dubbla väsentlighetsanalysen samt i kommande regelverk.

