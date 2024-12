Stina Sjöblom. Bild: Jonas Westling

Link rekryterar Stina Sjöblom som ny regionchef

Bolag Link Arkitektur rekryterar Stina Sjöblom till rollen som ny regionchef i region norr med kontor i Umeå och Skellefteå. Link menar att Stina Sjöblom har omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom både privat och offentlig sektor och är känd för sitt kompetenta, engagerade ledarskap och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och uppmuntra nytänkande.

Stina Sjöblom kommer senast från Skanska där hon har drivit affärsutveckling för bostäder i norra Sverige. Hon har även varit varit mark- och exploateringschef i Umeå kommun samt enhetschef för samhällsutveckling på Länsstyrelsen Västerbotten där hon jobbade med alla 15 kommuners utveckling på strategisk nivå.

– Stina har den attraktiva mix av erfarenheter, kompetens, attityd och inkluderande ledarstil som vi tror är nyckeln till framgång när vi fortsätter att växa och utveckla vår verksamhet i den norra regionen. Varmt välkommen Stina! säger Christina Kazeem, vd för Link Arkitektur.



Link Arkitektur är starkt närvarande i norra Sverige och har haft kontor i Umeå & Skellefteå sedan 2008. I projektportfolion finns bland annat Arctic Center of Energy i Skellefteå, de nya flerbostadshusen på Lasarettsbacken och tentamensbyggnaden vid Umeå Universitet som alla är under byggnation just nu.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta projekt- och kundnära och ta mig an rollen som regionchef på Link Arkitektur. Det finns en stor tillväxt i norr och många bolag är nu redo att ta nästa steg efter en tid med tuff marknad. Vi är också redo. Jag är imponerad över hur långt fram Link ligger vad gäller hållbarhet och digitalisering och ser fram emot att implementera det i våra affärer, säger Stina Sjöblom.



Stina Sjöblom tillträder den 9 december 2024.

