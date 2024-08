Boprisförväntningarna sjunker bland hushåll inför hösten. Bild: Istock

Lägre förväntningar på boprisutvecklingen inför hösten

Ekonomi/Finansiering Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker och andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger med 5 enheter från föregående månad till 12 procent. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti månad. Mest nedjusteras förväntningarna i Skåne och Östra Götaland med nedgång på 15 respektive 19 enheter, medan Västra Götaland sticker ut som den enda region där indikatorn faktiskt stiger.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 55 procent, en minskning med 5 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 3 enhet till 12 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 1 enhet från föregående månad till 21 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 43, vilket är en minskning med 8 enheter från förra månaden.



– Hushållen justerar ner sina boprisförväntningar för andra månaden i rad. Efter en lång period av växande optimism sker nu en tydlig korrigering av förväntningarna vilket tenderar att ske vid liknande uppgångar. Med fler räntesänkningar runt hörnet talar det dock fortfarande för att bostadsmarknaden får nytt liv till hösten, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.



På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,32 procent. Det är en minskning med 0,07 procentenheter från föregående månad.



– Hushållen har fortfarande en modest syn på styrräntan och räknar med knappt två sänkningar under det närmaste året. Men med senaste månadens glädjande inflationsutfall och Riksbankens tidigare kommunikation finns det anledning att tro att hushållen kommer bli positivt överraskade med fler sänkningar under hösten, vilket också kommer återspeglas i lägre boendekostnader, säger Américo Fernández.



Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 5 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 1 enhet från föregående månad till 33 procent. Andelen som har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad på 18 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 1 enhet från föregående månad till 16 procent.



Boprisindikatorn sjunker i fem av sex regioner och stiger i en. I Västra Götaland stiger indikatorn med 2 enheter från plus 49 till plus 51. I Norrland sjunker indikatorn med 2 enheter från plus 46 till plus 44. I Svealand utom Stockholm och i Stockholm sjunker indikatorn med 6 respektive 7 enheter från plus 57 och plus 58 till plus 51. I Skåne sjunker indikatorn med 15 enheter från plus 49 till plus 34 medan den i Östra Götaland sjunker med 19 enheter från plus 43 till plus 24.

