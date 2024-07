Kontorsfastigheter omvandlas till Scandic Go-hotell i Göteborg och Umeå. Bild: Scandic

Kontorsfastigheter omvandlas till hotell i Göteborg och Umeå

Bolag Scandic har tecknat långsiktiga hyresavtal för två nya Scandic Go i centrala Göteborg och Umeå. Hotellen förväntas öppna under 2026, omfattar totalt 276 rum och är konverteringar av befintliga kontorsfastigheter till hotell. Sammantaget uppgår bolagets pipeline för Scandic Go till fem hotell fördelat på 876 rum i Sverige och Finland.

Bild: Diös

Fastigheten Kraften på Västra Norrlandsgatan i Umeå. Fastigheten Kraften på Västra Norrlandsgatan i Umeå.

Sedan lansering i september 2023 har Scandic Go tagits emot väl av gäster och fastighetsägare vilket attraherat nya samarbetspartners. I Göteborg tillför Scandic 176 hotellrum i stadsdelen Lilla Bommen, där ett befintligt kontor konverteras till ett Scandic Go. I Umeå konverteras en hel kontorsfastighet till ett Scandic Go med totalt 100 rum. Konverteringarna inleds av fastighetsägarna under Q1 2025 och hotellen förväntas öppna redan under 2026.



I och med satsningen i Umeå gör Scandic Go premiär på den norrländska hotellmarknaden.

– Fastighetens förutsättningar och det tillgängliga läget gör detta till en perfekt plats för ett koncept som Scandic Go. Besökaren kommer att få ett attraktivt boende med god tillgänglighet till allt staden har att erbjuda, och för området innebär det ett ökat flöde av människor under större delen av dygnet – en riktig win win. Vi ser mycket fram emot att dra i gång utvecklingen av fastigheten och att lämna över nyckeln till Scandic under andra halvan av 2025, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.



En ökad efterfrågan på hotell kombinerat med längre ledtider för nyetableringen av hotellfastigheter möjliggör för Scandic att snabbare kunna växa med sitt nya varumärke i ekonomisegmentet genom konverteringar av exempelvis kontorslokaler och fastigheter. Konverteringen görs av fastighetsägaren och ger möjlighet för hyresvärden att utöver hotell, projektera för andra kommersiella verksamheter i fastigheten.



– Vi har hela tiden haft kontorslokaler i åtanke när det kommer till nyetableringar för Scandic Go, vilket är en viktig möjliggörare för att leverera på vår ambition om att addera 1 000 – 1 500 rum per år till vår pipeline. Göteborg i synnerhet är en nyckeldestination för Scandic, där vi verkar med en bred närvaro i en stark hotellmarknad. Umeå är även en stabil marknad och staden lockar studenter, företag samt sommar- och vinterturism. Jag är övertygad om att de nya Scandic Go-hotellen kommer att bli ett perfekt komplement till vårt befintliga hotellutbud, säger Jens Mathiesen, vd & koncernchef på Scandic Hotels Group.



Scandic Go, Lilla Bommen, Göteborg

Det nya hotellet ligger cirka 300 meter från Göteborg Centralstation och ett par stenkast från Scandic Göteborg Central. I området kring Lilla Bommen pågår ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt vilket skapar en långsiktig attraktionskraft för den nya stadsdelen. Utöver Scandic Go kommer den konverterade fastigheten att husera kommersiella aktörer så som gym och restaurang. Hotellet kommer att ha 176 rum varav 20 med våningssängar.



Scandic Go, Umeå

I centrala Umeå, cirka 250 meter från centralstationen konverteras en tidigare kontorsfastighet till Scandic Go. Med sina 100 rum fördelat på fem våningar blir det nya hotellet ett nytt landmärke för staden. Fastigheten miljöcertifieras i enlighet med BREAM Very Good och i kombination med omfattande uppgraderingar förväntas betydligt lägre driftkostnader jämfört med ett vanligt hotell. Det långsiktiga hyresavtalet är tecknat med fastighetsägaren Diös.

Ämnen