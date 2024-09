Scandic Go-rum. Bild: Scandic

Kontor blir hotell i Göteborg och Umeå

Bygg/Arkitektur Scandic har tecknat långsiktiga hyresavtal för två nya Scandic Go i centrala Göteborg och Umeå. Hotellen förväntas öppna under 2026, omfattar totalt 276 rum och är konverteringar av befintliga kontorsfastigheter till hotell.

I Göteborg tillför Scandic 176 hotellrum i stadsdelen Lilla Bommen, där ett befintligt kontor konverteras till ett Scandic Go. I Umeå konverteras en hel kontorsfastighet till ett Scandic Go med totalt 100 rum. Konverteringarna inleds av fastighetsägarna under Q1 2025 och hotellen förväntas öppna under 2026.



– Vi har hela tiden haft kontorslokaler i åtanke när det kommer till nyetableringar för Scandic Go, vilket är en viktig möjliggörare för att leverera på vår ambition om att addera 1 000 – 1 500 rum per år till vår pipeline. Göteborg i synnerhet är en nyckeldestination för Scandic, där vi verkar med en bred närvaro i en stark hotellmarknad. Umeå är även en stabil marknad och staden lockar studenter, företag samt sommar- och vinterturism. Jag är övertygad om att de nya Scandic Go-hotellen kommer att bli ett perfekt komplement till vårt befintliga hotellutbud, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef på Scandic Hotels Group.



Det nya hotellet ligger cirka 300 meter från Göteborg Centralstation, i området kring Lilla Bommen.



I centrala Umeå, cirka 250 meter från centralstationen konverteras en tidigare kontorsfastighet till Scandic Go. Det långsiktiga hyresavtalet är tecknat med fastighetsägaren Diös.

Ämnen