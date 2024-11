Konkurserna i fastighetsbranschen fortsätter öka, medan de saktar in i bygg- och hotell och restaurangbranscherna. Bild: Creditsafe

Konkurserna inom fastighetssektorn fortsatte öka i oktober

Ekonomi/Finansiering Konkursvågen fortsätter: I oktober gick 821 aktiebolag i konkurs, en siffra som speglar ett högt tryck och stora utmaningar för svenska företag. Konkurserna inom fastighetsbolag fortsätter öka i oktober, likaså bilhandel, detaljhandel, e-handel och industri. Flera stora konkurser är kopplade till krisen hos Northvolt.

Totalt gick 821 aktiebolag i konkurs under oktober. Historiskt sett är det en hög siffra för oktober, då medeltalet senaste tio åren är på 576. Jämfört med förra årets siffra, 829 konkurser, är det på en snarlik nivå (-1%).



– Vi kan konstatera att antalet konkurser fortsatt är oroande. Under fjärde kvartalet förra året såg vi en kraftig ökning, vilket gör att jämförelsetalen för oktober är höga. Vi tror att konkurstalen kommer börja plana ut och hoppas kunna se nedgångar under 2025, men det stora hotet är om lågkonjunkturen nu biter sig fast, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.



Under januari till oktober har totalt 8 268 aktiebolag gått i konkurs, en ökning på 28 procent jämfört med samma period förra året. När året är slut, kommer antalet konkurserna att ligga långt över fjolårets rekord.



– Vi går tyvärr mot en dyster totalsiffra för 2024, där vi redan passerat hela 2023. Många företag kämpar för fortsatt överlevnad, fortsätter Henrik Jacobsson.



Fastighetsbolag och bilhandlare, som haft de kraftigast ökningar i år – drabbades hårt under oktober med uppgångar på 79 respektive 25 procent. E-handel (+40%), industri (+37%) och detaljhandel (+19%) är ytterligare branscher där konkurserna ökar denna månad.



Däremot visar fyra branscher på en nedgång, vilket kan indikera en viss återhämtning. För hotell och restaurang minskar antalet konkurser med 11 procent i oktober och inom byggbranschen är minskningen 6 procent.



– Med räntesänkningar och förväntade reallöneökningar i sikte kommer konsumtionen förhoppningsvis öka, vilket kan få hjulen i ekonomin att snurra igen. Men det gäller tyvärr inte alla branscher, för många kommer återhämtningen ta längre tid och ljusningen är långt borta, säger Henrik Jacobsson.



Sista dagen i oktober försattes Oscar Properties Holding AB officiellt i konkurs av tingsrätten, efter tidigare uppskov. Konkursansökan lämnades in av Skatteverket på grund av obetalda skatteskulder. Oscar Properties omsatte 25 miljoner med nästan 20 miljoner i skulder hos Kronofogden.



Konsultmäklaren Vakanta, med en omsättning på 189 miljoner, blev oktobers största konkurs. Krisande batteritillverkaren Northvolt var en storkund och en bidragande orsak till konkursen. Även Northvolt Ett Expansion, ett dotterbolag till batteritillverkaren med 140 miljoner i omsättning, gick i konkurs denna månaden.

