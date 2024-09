Five Guys öppnar vid Sergels torg i Stockholm. Bild: Johan Strindberg

Klart för Five Guys första svenska restaurang – öppnar vid Sergels torg

Uthyrning Den amerikanska hamburgerkedjan Five Guys öppnar sin första restaurang i Norden i början av nästa år. Första restaurangen kommer att öppna i bottenvåningen på Femte Hötorgshuset intill Sergels torg, där kedjan får AMF Fastigheter som hyresvärd.

Five Guys öppnade sin första restaurang 1986 i Arlington, Virginia, och har sedan dess expanderat till 24 länder världen över. Det var i november 2023 som Five Guys meddelade att kedjan skulle öppna sin första restaurang i Sverige och Norden. Nu står det klart att det blir hos AMF Fastigheter och att kedjans nordiska flagskeppsrestaurang kommer att öppna i femte Hötorgshuset intill Sergels torg. Restaurangen kommer att ha Five Guys röda och vita inredning.

– Femte Hötorgshuset är en optimal plats för att inleda Five Guys svenska och nordiska resa. Det är en strategiskt belägen knutpunkt med hög genomströmning av såväl lokalbefolkning som internationella besökare. Här kommer gästerna att erbjudas hela Five Guys-upplevelsen med högkvalitativa hamburgare på färska ingredienser, säger Mohammed Taoussi, vd på Five Guys Scandinavia.



Öppningen intill Sergels torg markerar därmed startskottet för hamburgerkedjans expansion i Sverige och Norden. Nästa steg efter Sverige är en expansion till Danmark. Flaggskeppsrestaurangen vid Sergels torg blir cirka 470 kvadratmeter stor och öppnar i början av 2025.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Five Guys till Femte Hötorgshuset, Sergels torg och Sverige. Denna plats i hjärtat av Stockholm city berikas nu med ännu en spännande matdestination. Vi på AMF Fastigheter ser fram emot att tillsammans med denna globala succé fortsätta stärka platsen runt Sergels torg som en levande och attraktiv mötesplats, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.

