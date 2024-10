Fabrikörsvillan innan branden 2022. Bild: iStock

Klart: Alecta Fastigheter får riva Fabrikörsvillan

Bygg/Arkitektur Nacka kommun har beviljat Alecta Fastigheter rivningslov för Fabrikörsvillan som brann ned till grunden 2022, för att därmed göra det möjligt att återuppbygga villan igen.

Den 8 december 2022 brann Fabrikörsvillan i Nacka strand och fick mycket omfattande skador. Takkonstruktionen och mellanbjälklag kollapsade och en av skorstenarna rasade i samband med att taket föll in. Fastighetsägaren, Alecta Fastigheter, har efter omfattande utredningar konstaterat att byggnaden inte kan bevaras och har därför lämnat in en ansökan om rivningslov som beviljats av Nacka kommun. Villan kommer nu istället att återuppföras.

– Vi hade länge en förhoppning om att Fabrikörsvillan skulle kunna räddas och restaureras, men de undersökningar som gjorts visar att bland annat skicket på murbruket är så dåligt att det inte är möjligt. Men vi är glada att villan nu kommer återuppföras och att Nacka strand återfår ett välbekant landmärke, säger Johan Krogh (C), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun.



Fabrikörsvillan var ursprungligen en sommarvilla från 1870-talet som 1916 byggdes om för fabrikören J. V. Svensson efter ritningar av arkitekt Gustaf de Frumerie. Fabrikörsvillan är ett av uttrycken för riksintresset för kulturmiljövård i Stockholms farled och inlopp. Området är även utpekat som lokalt intresse för kulturmiljön i Nacka kommuns kulturmiljöprogram där Nacka strand utgör en helhetsmiljö med sina bevarade fabriks- och kontorsbyggnader, arbetarbostäder, produktionsflöden, kajer, parkmiljöer och sommarvillor.



I den gällande detaljplanen från 1988 har Fabrikörsvillan bedömts ha ett stort kulturhistoriskt värde och försetts med skyddsbestämmelsen Qq Kulturreservat. Bestämmelsen innebär att området ska utgöra reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnaden får inte rivas. Ny bebyggelse med i huvudsak samma utformning får endast uppföras om befintlig byggnad till väsentlig del förstörs av våda.



Sedan 2017 ägs Fabrikörsvillan av Alecta Fastigheter. Målet med återuppförandet av Fabrikörsvillan är att återställa byggnadens betydelse i Nacka strands industriella historia och återskapa dess koppling till det omgivande landskapet.

– Alecta Fastigheter är angelägna om att kunna återskapa byggnadens historiska karaktär. Vi kommer vilja återskapa Fabrikörsvillan i samma stil och vi har en förhoppning om att kunna använda så mycket som möjligt av det material som finns kvar, dels för att hedra byggnadens historia, dels för att hålla nere klimatpåverkan. En återuppbyggnad gör det även möjligt att uppfylla dagens krav på tillgänglighet och energieffektivitet och att anpassa byggnaden för framtida förändringar med ett långsiktigt 100-årsperspektiv i åtanke, säger Gabriella Månsson Hammond, marknadsområdeschef på Alecta Fastigheter.



Rivningsarbetet kommer att följas upp av en antikvariskt sakkunnig som säkerställer att kulturvärden inte går förlorade samt ger råd och stöd vid rivningen och ansvarar för en antikvarisk dokumentation av arbetet.

– Den senaste större upprustningen av Fabrikörsvillan gjordes så sent som år 2000 och tack vare det finns det ritningar, uppmätningar och annat underlag som möjliggör ett troget uppförande. Därför finns det mycket goda förutsättningar att återuppföra Fabrikörsvillan som den såg ut 1916, säger Johannes Kruusi, kommunantikvarie i Nacka kommun.



Rivningsarbetet beräknas starta 2025 och planen är att den återuppförda Fabrikörsvillan ska kunna tas i bruk någon gång 2026.

