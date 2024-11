KlaraBo refinansierar del av låneportföljen i förtid med lägsta marginalen hittills. Bild: Istock

Klarabo refinansierar del av låneportföljen i förtid

Ekonomi/Finansiering Klarabo har i förtid refinansierat lån om cirka 1,8 miljarder, med två av koncernens befintliga banker, vilket motsvarar cirka 35 procent av den totala låneportföljen om 4,9 miljarder. De nya lånen löper på drygt två respektive tre år med option på ytterligare två år.

– Vi är mycket nöjda med processen avseende refinansieringen av vår låneportfölj, och har haft god dialog med våra befintliga banker, säger Per Holmqvist, CFO på Klarabo.



I samband med refinansieringen minskar snittmarginalen för den totala låneportföljen med 14 punkter från 1,61 till 1,47 procent. Den har även bidragit till en ökad kapitalbindning med cirka 0,9 år för hela portföljen.

– Den nya finansieringen innebär den lägsta marginalen hittills och ger oss därmed en lägre finansieringskostnad framöver samtidigt som vi förlänger vår kapitalbindning. Vi har nu refinansierat en stor del av de lån som förfaller under 2025 och avser även att utöka vår hållbarhetslänkade finansiering framöver. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa med attraktiva finansiella villkor framöver, säger Per Holmqvist.

Ämnen