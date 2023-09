Kerstin Gillsbro. Bild: Peter Phillips

Kerstin Gillsbro slutar som Jernhusens vd under 2024

Bolag Kerstin Gillsbro slutar som vd för Jernhusen efter 13 år på posten. Hon kommer lämna sitt uppdrag under våren 2024. Rekrytering av efterträdare har påbörjats.

Kerstin Gillsbro har informerat Jernhusens styrelse om att hon, efter eget beslut som mognat fram, önskar lämna sin roll som vd för bolaget. Kerstin Gillsbro har verkat som Jernhusens vd sedan den 1 november 2010. Hon kommer att stanna kvar i bolaget till våren 2024 och styrelsen har påbörjat processen att rekrytera en efterträdare.

– Som ordförande vill jag rikta mitt och styrelsens varmaste tack till Kerstin för hennes ovärderliga arbete hos Jernhusen. Jag vill särskilt lyfta hennes förmåga att fokuserat och framgångsrikt styra mot bolagets strategiska mål. Det har varit fantastiskt att jobba med en individ och vd som har en sådan empati och förmåga att skapa tillit och förtroende både internt och externt. Jag önskar Kerstin stort lycka till, säger Anette Asklin, styrelseordförande för Jernhusen.



Under 13 års ledning av Kerstin Gillsbro har Jernhusen gått från ett förvaltande till ett utvecklande bolag, som skapat lönsam tillväxt genom hållbar utveckling av stationsområden och järnvägsrelaterade fastigheter. Det strategiska ledarskapet har gjort skillnad både för bolagets förutsättningar att växa och för samverkan med såväl branschens aktörer som bolagets kunder.



Med Kerstin Gillsbro som vd har bolaget skapat en kompetent organisation med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv som genomfört flera stora utvecklingsprojekt. Under åren har Jernhusen även vid flera tillfällen prisats som årets arbetsgivare och bolaget har vuxit till en affärsmässig organisation där hållbarhet genomsyrar all verksamhet.

– Jag är oerhört tacksam för det förtroende jag fått från styrelsen och medarbetarna att tillsammans genomföra vår strategi som tagit oss dit vi är idag. Vi har gjort en fantastisk resa både i förvaltningen och i vår utvecklingsportfölj, allt i syfte att öka det kollektiva resandet på järnväg. Jag lämnar ett stabilt företag väl rustat att fortsätta att göra skillnad för människor och miljö, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

