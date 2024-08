Christer Sundqvist, Johan Söderberg och Marie Bergeås mark- och exploateringschef, framför en av de två "portalbyggnaderna" in till Pumpenområdet. Bild: Katrineholms kommun

Katrineholms kommun förvärvar historiska Pumpenområdet

Transaktioner Katrineholms kommun har beslutat att förvärva det historiska Pumpenområdet, en yta på 23 000 kvadratmeter som inkluderar flera fastigheter. Köpet, som är en investering för framtida exploateringar, syftar till att utveckla området för bostäder och verksamheter.

Pumpenområdet har en rik industriell historia, där Gustav Robert Grönkvist 1916 (SKF) grundade AB Grönkvists Gjuterier, som senare blev AB Pump-Separators Gjuterier – ett av Sveriges mest avancerade gjuterier på sin tid.



– Det här området har ett stort historiskt värde för Katrineholm, och när möjligheten att förvärva det dök upp, var det ett självklart beslut. Kommunstyrelsen röstade enhälligt för köpet, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.



Redan i början av 2000-talet fanns det visioner om att bygga en "engelsk by" på platsen, och nu ser kommunen stor potential i att utveckla området.



– Pumpenområdet erbjuder en unik möjlighet att skapa bostäder och verksamheter i ett centralt och attraktivt läge. Exakt vad som kommer att byggas är ännu inte beslutat, men vi kommer att arbeta fram en ny detaljplan och undersöka intresset från olika byggaktörer, förklarar Johan Söderberg.



För att bevara områdets historiska känsla planerar kommunen att behålla några av de ursprungliga byggnaderna.



– Vi vill gärna bevara de två karaktäristiska tegelhusen längs Gjuterigatan, som fungerar som portalen in till Pumpenområdet. När köpet träder i kraft kommer vi att se över taken på dessa byggnader för att säkerställa deras skick, säger Christer Sundqvist (M), kommunstyrelsens vice ordförande.



Fakta om Pumpenområdet:

Storlek: 23 466 kvm

Fem fastigheter

Området är utpekat i gällande översiktsplan som ett framtida utvecklingsområde för bostäder och mångfunktionell bebyggelse

Pris: Åtta miljoner kronor

