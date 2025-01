hand håller nyckel Bild: iStock

K2A inför förtur för unga

Bostäder K2A Knaust & Andersson Fastigheter introducerar ett nytt förtursprogram som ger studenter ett snabbspår till en hyreslägenhet. Förturen gäller under det första halvåret efter avslutade studier och med villkoret att studenten varit skötsam hyresgäst.

Programmet ger personer som bott hos bolaget under sin studietid en särskild möjlighet att smidigt gå från studentboende till en permanent hyreslägenhet, under förutsättning att de varit skötsamma hyresgäster. Förturen gäller under det första halvåret efter avslutade studier.

– Vi vet att många unga kämpar för att få en stabil bostadssituation efter examen. Genom att erbjuda en trygg och enkel övergång från studentliv till arbetsliv vill vi ge våra hyresgäster bästa möjliga start i nästa fas av livet, säger Johan Knaust, vd för K2A.



Studenter som har betalat sin hyra i tid, tagit väl hand om sin bostad och bott kvar i K2A:s studentlägenhet fram till examen är automatiskt berättigade till förturen. Programmet kräver att intresseanmälan görs inom sex månader efter avslutade studier.

– Utöver att ge unga människor en trygghet blir förtursprogrammet också ett sätt för oss att skapa långsiktiga relationer med unga människor som redan bott hos oss och som vi vet är skötsamma hyresgäster, säger Johan Knaust.



K2A förvaltar idag mer än 3 000 studentbostäder över hela Sverige.

