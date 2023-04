Mattias Lundström. Bild: John Mattson

John Mattsons CFO lämnar bolaget – efter bara nio månader

Bolag Mattias Lundström, CFO på John Mattson Fastighetsföretagen och medlem i bolagets koncernledning, lämnar på egen begäran sitt uppdrag i bolaget.

Mattias Lundström tillträdde som ny CFO för John Mattson i augusti 2022. Bara nio månader senare lämnar han nu bolaget.



Mattias Lundström kommer under en övergångsperiod vara tillgänglig för överlämning. Rekrytering av ny CFO påbörjas omgående. Under perioden till dess en efterträdare rekryterats kommer Lars Ingman, tidigare interim CFO på John Mattson, att inneha rollen som interim CFO.

– Jag vill tacka Mattias för hans engagemang och värdefulla insatser under tiden på John Mattson, där han bland annat har bidragit i bolagets utvecklingsresa. Jag önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

