Per Nilsson, vd John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattson nästan dubblar förvaltningsresultatet

Bolag John Mattson redovisar ett avsevärt högre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna uppgick till 161,3 miljoner kronor (155,7), en ökning med 3,6 procent mot föregående år.



"Intäkterna fortsätter att utvecklas positivt. Hyresförhandlingarna för 2024 resulterade i en genomsnittlig hyresjusteringen med 5,1 procent från 1 januari för våra bostadsfastigheter på Lidingö och i Sollentuna", skriver vd Per Nilsson i rapporten.



"Vi fortsätter även att stärka intäkterna i vårt kommersiella bestånd där nettouthyrningen för perioden uppgår till sju miljoner kronor", tillägger han.



Driftnettot uppgick till 123,0 miljoner kronor (112,2).



Förvaltningsresultatet uppgick till 55,1 miljoner kronor (28,8). Det förbättrade resultatet förklaras främst av fortsatt effektivisering av bolagets fastigheter, samt av reducerade räntekostnader som en följd av fastighetsförsäljningar och nyemission som möjliggjort amorteringar av lån, enligt Nilsson.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 145,5 miljoner kronor (-63,0). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 23,0 miljoner kronor (47,7).



Resultatet före skatt var 223,6 miljoner kronor (13,6).



Resultatet efter skatt blev 215,6 miljoner kronor (27,7), och per aktie 2,84 kronor (0,76).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 89,04 kronor (159,31).

Ämnen