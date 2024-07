Bild: Istock

JM säljer hyresrättsfastighet i Uppsala

Transaktioner JM har tecknat avtal med Hemvist om försäljning av en hyresrättsfastighet i Bäcklösa, Uppsala. Affären uppgår till 348 miljoner kronor.

Fastigheten som avyttras är projektet Lindblomman (Uppsala Ultuna 2:29), som består av 134 bostäder belägna i det nya attraktiva bostadsområdet Bäcklösa i Uppsala. Transaktionen sker i form av bolagsförsäljning.



Produktionsstart sker i det tredje kvartalet 2024 och affären kommer att intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Bostad Riks. Planerat frånträde är under det tredje kvartalet 2026 då det beräknas vara färdigställt. Full likvid erhålls i samband med frånträdet 2026.



– Avyttringen av Lindblomman stärker förutsättningarna för fortsatt bostadsutveckling i bra lägen här i Uppsala, säger Per Johansson, regionchef, JM Bostad Riks.

