Kvarteret Flora byggstartades 2023. Bild: JM

JM säljer hyresrättsfastighet för en halv miljard

Transaktioner JM har tecknat avtal om försäljning av en hyresrättsfastighet i Söderdalen, Järfälla. Affären uppgår till 497 miljoner kronor.

Fastigheten som avyttras är projektet Flora, som består av 155 bostäder och ingår i det större utvecklingsområdet Söderdalen centralt i Järfälla där JM genomför bostadsprojekt med olika upplåtelseformer. Fastigheten är under uppförande, med planerat frånträde under det tredje kvartalet 2025 då den beräknas vara färdigställd.



Affären kommer att från och med det andra kvartalet 2024 intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Fastighetsutveckling. Full likvid kommer att erhållas i samband med frånträdet 2025.



Utvecklingen av hyresbostäder i Söderdalen har möjliggjort högre takt och snabbare värderealisering i bostadsutvecklingen med parallellt genomförda projekt av bostadsrätter och hyresbostäder.



– Det är glädjande att nyproducerade högkvalitativa hyresrättsfastigheter är efterfrågade. Avyttringen av Flora stärker förutsättningarna för investeringar i nya projekt inom ramen för vår strategi att utveckla hyresfastigheter på egen mark, säger Nicklas Backfjärd, chef JM Fastighetsutveckling

