JM presenterar sitt bokslut för 2024. Bild: Sara Brehmer

JM ökar rörelseresultat men minskar omsättning

Bolag JM:s omsättning under fjärde kvartalet minskar jämfört med samma period året innan. Dock har man lyckats vända rörelseresultatet till vinst, vilket gör att styrelsen föreslår höjd ordinarie utdelning.

Bild: JM

Mikael Åslund, vd och koncernchef i JM. Mikael Åslund, vd och koncernchef i JM.

– 2024 var sannolikt året då bostadsmarknaden nådde sin botten i denna konjunkturcykel och det blåser nu positiva vindar på alla våra marknader, även om återhämtningen kommer ta olika lång tid på de respektive delmarknaderna, säger Mikael Åslund, vd och koncernchef.



Men utmaningarna är inte över ännu, menar han. Prisnivåerna på majoriteten av bolagets delmarknader är fortfarande tydligt under tidigare toppnivåer och hela byggbranschen har strukturella utmaningar med fortsatt höga kostnader. Dessutom väntar endast begränsade prisuppgångar under 2025.



Sammantaget uppgick försäljningen i det fjärde kvartalet till 574 (773) bostäder och antalet produktions-startade bostäder till 733 (740). Sålunda ökade andelen sålda och bokade bostäder i produktion till 59 (54) procent.



Intäkterna under det fjärde kvartalet var på samma nivå som föregående år och uppgick till 3 375 miljoner kronor (3 407). Rörelseresultatet uppgick till 107 miljoner kronor (-90). Justerat för nedskrivningar i exploate-rings- och projektfastigheter uppgick rörelseresultatet till 179 miljoner kronor (168) där förbättringen främst var hänförlig till ett ökat resultat inom affärssegment JM Fastighetsutveckling.



– Kombinationen av lägre bostadspriser och höga kostnader har pressat våra marginaler under året och kommer att påverka resultatet även under 2025. Vi tror på en gradvis åter-hämtning på samtliga marknader under 2025 och räknar med att successivt öka antalet produktionsstartade bostäder för att närma oss målet om 3 800 per år. JMs marknadsledande position på en växande marknad gör att jag ser framtiden an med tillförsikt, säger Mikael Åslund i rapporten.



2024 i siffror

Intäkterna uppgick till 12 507 miljoner kronor (13 851).

Rörelseresultatet minskade till 531 miljoner kronor (732) och belastades av nedskrivningar i exploaterings- och projektfastigheter om –72 miljoner kronor (–258). Rörelsemarginalen minskade till 4,2 procent (5,3).

Resultatet före skatt minskade till 403 miljoner kronor (632) och resultatet efter skatt till 246 miljoner kronor (433).

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 2,9 procent (5,0).

Resultat per aktie uppgick till 3,83 kronor (6,72).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –268 miljoner kronor (–48).

Antal sålda bostäder ökade till 2 778 (1 901) och produktionsstarter till 2 237 (1 609).

Enligt IFRS uppgick intäkterna till 14 272 miljoner kronor (15 969) och resultat per aktie till 5,48 kronor (15,95).

Övervärden exploateringsfastigheter uppgick till 5,2 miljarder kronor (5,6).

Styrelsen föreslår 3,25 kronor (3,00) i utdelning för 2024.

Ämnen