Yllefabriken i Örebro. Bild: JM

JM minskar omsättning och rörelseresultat – ökar sålda bostäder

Bolag Bostadsutvecklaren JM minskar både omsättning och resultat i tredje kvartalet 2024, jämfört med samma kvartal året innan. Resultatet efter skatt minskar med 52,6 procent mot föregående år.

En positiv markering för JM är antalet sålda bostäder och produktionsstarter, som ökar både under året och under kvartalet.

Antalet sålda bostäder under perioden januari – september är 2204, att jämföra med 1128 under motsvarande period 2023. I kvartalet ökar man till 649 mot föregående års 286. Produktionsstarterna ökar i kvartalet från 201 till 637 och under året från 869, föregående år, till 1504 under 2024.



Intäkterna sjönk 11,6 procent till 2 515 miljoner kronor (2 846).

Bruttoresultatet blev 294 miljoner kronor (357), med en bruttomarginal på 11,7 procent (12,5).

Rörelseresultatet blev 95 miljoner kronor (146), med en rörelsemarginal på 3,8 procent (5,1).

Resultatet före skatt var 71 miljoner kronor (120).

Resultatet efter skatt blev 36 miljoner kronor (76), en minskning med 52,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,60 kronor (1,20), vilket innebär en minskning med 50,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 418 miljoner kronor (-101).

