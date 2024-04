Magnus Pettersson. Bild: JLL

JLL expanderar och förstärker inom logistik

Bolag JLL expanderar inom Leasing och förstärker teamet med Magnus Pettersson som Head of Industrial and Logistics Leasing.

Magnus Pettersson tillträder som Head of Industrial and Logistics Leasing på JLL och utgår från Göteborgskontoret där han kommer jobba i nära samarbete med JLL:s transaktionsteam inriktat på logistik. Han har många års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från Savills.

– Vi är glada att välkomna Magnus till JLL. Magnus kompetens förstärker vårt kunderbjudande ytterligare inom logistik, säger David Nilsson, Head of Leasing.

– JLL har en stark ställning inom logistiksegmentet, både i Sverige och internationellt. Jag ser fram emot att ansluta till teamet och bidra med mina kunskaper inom uthyrning, säger Magnus Pettersson.



Magnus Pettersson tillträder sin roll i augusti.

