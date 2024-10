Intea förvärvar polisanläggning i Göteborgsstadsdelen Västra Frölunda från JPA. Bild: Norconsult

Intea förvärvar polisanläggning i Göteborg för 750 miljoner

Transaktioner Intea har ingått avtal med JPA Fastigheter om förvärv av en polisanläggning i västra Göteborg. Platsen håller på att omvandlas till en toppmodern utbildnings- och övningsanläggning för Polismyndigheten. Den uthyrningsbara arean beräknas efter genomförda ny- och ombyggnadsprojekt uppgå till cirka 22 000 kvadratmeter.

På anläggningen kommer det finnas utbildningslokaler, med bland annat en skjutbaneanläggning med sju olika skjutbanor i varierande storlek som kommer bli en av de största i norra Europa. Härutöver kommer även garage, förråd, båtförvaring, utbildning av säkerhetsvakter och viss administrativ verksamhet finnas på anläggningen.



Anläggningen är belägen i Västra Frölunda på fastigheterna Göteborg Rud 51:3, 51:14 och 51:18 och omfattar drygt 30 000 kvadratmeter markyta. På fastigheterna kommer befintliga byggnader att totalrenoveras och nya byggnader att uppföras.



Hyresavtalen löper till december 2043 med ett beräknat årligt hyresvärde efter genomfört projekt om preliminärt cirka 46,5 miljoner kronor. Per oktober 2024 uppgick det årliga hyresvärdet till 27,8 miljoner kronor, omfattande en uthyrningsbar area om cirka 14 800 kvadratmeter, exklusive initiala årliga hyresrabatter fram till 30 juni 2025 om 6,4 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde i transaktionen uppgår preliminärt till 747 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om cirka 16 miljoner kronor och projektkostnader med mera om cirka 400 miljoner kronor och är beroende av uppfyllandet av vissa villkor i pågående ombyggnadsprojekt.



Projektet är uppdelat i flera faser där byggnaderna tas i anspråk av hyresgästen successivt och beräknas preliminärt vara fullt färdigställt första halvåret 2027.

– Vi inom polisen har ett mycket stort behov av att öva och bibehålla kompetensen hos våra poliser. Vi ser fram emot att tillsammans med Intea fortsätta utvecklingen av anläggningen där vi under mycket lång tid på ett adekvat sätt kan bedriva nödvändig utbildning och övning, säger Pål Sjölander, projektledare på polisen.

– JPA är glada över att det samhällsviktiga projekt som under lång tid utvecklats tillsammans med Polismyndigheten nu tas över av Intea som långsiktig fastighetsägare, säger Johan Aldergren, vd för JPA Fastigheter.

– Med den nya toppmoderna anläggningen i Västra Frölunda skapar vi optimala förutsättningar för Polismyndighetens utbildnings- och övningsverksamhet, med fokus på att möta deras behov idag och i framtiden, säger Peter Jacobsson, chef affärsutveckling och projekt på Intea.



Förvärvet sker indirekt via bolag och tillträde är planerat till den 18 oktober 2024.

