Hyresgästföreningens energi- och hållbarhetsexpert Joachim Höggren. Bild: Filippa Ländin

Hyresgästföreningen sågar förslaget om lättnader i krav för studentbostäder

Bostäder Boverket har, på uppdrag av regeringen, föreslagit lättnader för byggregler för studentbostäder, bland annat genom minskad yta och färre tillgänglighetsanpassade lägenheter. Nu ställer sig Hyresgästföreningen kritiska till förslaget.

Regeringen gav under förra året i uppdrag till Boverket att utreda möjligheterna att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer varierat utbud av studentbostäder genom att föreslå lättnader på byggkraven. Utredningen är nu klar och Hyresgästföreningen har både deltagit under arbetet samt skickat in ett remissvar.



– Hela det här uppdraget verkar ogenomtänkt från första början. Det finns många saker man kan göra för att skapa bättre förutsättningar för byggandet. Men de här förslagen kan ge väldigt negativa effekter för studenters hälsa och livskvalitet, särskilt för dem med funktionsnedsättning. När man väger de här regelförändringarna mot människors livskvalité blir det väldigt svårt att motivera varför det här skulle vara ett bra förslag, säger Joachim Höggren, utredare på Hyresgästföreningen.



Hyresgästföreningen menar att det behövs fler och billigare studentbostäder. Men de förväntade kostnadsminskningarna står inte i proportion till de försämringar som förslaget innebär för studenter. Det finns dessutom en betydande risk att beräknade kostnadsminskningar inte kommer studenterna till del genom lägre hyror. Ytan minskas med 20 procent och kraven på ljusinstrålning minskar, men byggkostnaden sjunker endast med sju procent. En så pass stor försämring av bostäderna för en så liten kostnadsreduktion är inte ett rimligt utbyte menar Joachim Höggren.



– Det här tycker jag är ett klassiskt exempel på krympflation. Vi konsumenter får mindre och mindre för pengarna. Det som under lång tid handlat om storleken på glassar och smörpaket sprider sig nu till våra bostäder. Boverket påpekar själva att många av de faktorer som driver upp byggkostnaderna inte alls är kopplade till reglerna och att förslagen väntas göra ytterst liten skillnad. Så det betyder ju att regelförenklingar inte kommer innebära lägre hyra men stor försämring för de som ska bo i lägenheterna. Vill vi förändra på riktigt finns mycket mer kraftfulla åtgärder som bland annat att satsa på en aktiv markpolitik och ett byggstöd för att få igång byggandet, säger Joachim Höggren.

Ämnen