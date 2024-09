Nu blir det skiljeman som får avgöra hyreshöjningarna i delar av Halland. Bild: iStock

Hyresförhandlingarna i Halland avgörs av skiljeman

Juridik Idag vände sig Fastighetsägarna GFR till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd som kan avgöra hyresförhandlingarna om 2025 års hyror i Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm.

I juni inleddes hyresförhandlingarna mellan Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen. Sedan dess har hyresförhandlingarna pågått, men parterna har ännu inte lyckats komma överens. Fastighetsägarna GFR har därför vänt sig till hyresnämnden för att använda sig av den tvistelösningsfunktion som infördes under förra året.



– Vi står alldeles för långt ifrån Hyresgästföreningen för att kunna nå en överenskommelse vid förhandlingsbordet. Hyran är fastighetsägarens enda intäkt och den ska täcka kostnader för underhåll, räntor, förvaltning och personal. Det är nödvändigt för att vi ska ha välskötta lägenheter och fastigheter som hyresgäster trivs i, säger Per Arbin, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.



Hyresnämnden ska nu skyndsamt utse en skiljeman. När skiljemannen är utsedd ska tvisten avgöras inom sex veckor.



– Det är bra att det numera finns ett nytt verktyg i verktygslådan vid låsta förhandlingspositioner, så att hyresgästerna i Halland slipper retroaktiva hyreshöjningar 2025, säger Per Arbin.



När skiljemannen sagt sitt ska parterna inom två veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.





Så fungerar tvistelösningen

Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till hyresnämnden som utser en skiljeman.

Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt.

Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts.

Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.

