Hushållens förväntningar är alltmer positiva, visar SEB:s boprisindikator. Bild: iStock

Hushållen mer positiva – tror 2,94 procents styrränta om ett år

Ekonomi/Finansiering SEB:s Boprisindikator ökar med 2 enheter i oktober, från plus 47 till plus 49. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 41 och plus 55 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker och andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger, visar oktober månads Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 59 procent, en ökning med 1 enhet från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 1 enhet till 10 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger på 20 procent vilket är samma nivå som förra månaden. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 49, vilket är en ökning med 2 enheter från förra månaden.



– Optimismen tilltar något den här månaden och nästan 60 procent av hushållen tror på stigande bostadspriser det kommande året. Med Riksbankens senaste räntebesked och tydliga signaler om att fler sänkningar väntar i höst finns det anledning och tro att både boprisförväntningar och faktiska bostadspriser kommer fortsätta stiga, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.



På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 2,94 procent. Det är en minskning med 0,16 procentenheter från föregående månad.



– Med Riksbankens senaste räntebesked bekräftas den större räntenedgång som väntar hushållen under det närmaste halvåret. Hushållen ligger dock fortfarande något högt i sin förväntansbild då styrräntan snarare väntas hamna runt 2 procent när sänkningarna är färdiga. Det skulle motsvara en bolåneränta runt 3 procent vilket sänker den månatliga räntekostnaden med drygt 1 000 kronor per miljon i bolån för den med rörliga bolåneränta, säger Américo Fernández.



Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 1 enhet till 34 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 1 enhet från föregående månad till 15 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 3 enheter från föregående månad till 18 procent.



Boprisindikatorn sjunker i en av sex regioner, stiger i fyra och är oförändrad i en. I Skåne sjunker indikatorn med 17 enheter från plus 59 till plus 42 och i Norrland ligger indikatorn oförändrad på 41. I Västra Götaland stiger den med 12 enheter från plus 42 till 54 och i Östra Götaland stiger den med 11 enheter från 44 till 55. I Stockholm och i Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 2 enheter vardera till 53 respektive 45.

