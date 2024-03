Bild: Istock

Henrica Ginström utsedd till ny vd för Citycon

Bolag Styrelsen för Citycon Oyj har utsett Henrica Ginström till ny vd för Citycon från och med den 1 april 2024. Henrica Ginström har arbetat på Citycon i snart 13 år, sedan 2011.

Henrica Ginström är för närvarande COO och har tidigare haft rollerna som kommersiell direktör i Norge och vice vd för investerarrelationer och kommunikation.



Ginström ersätter Citycons nuvarande vd F. Scott Ball, som har haft tjänsten sedan 2019 och som efter ömsesidig överenskommelse slutar den 1 april 2024. Ball fortsätter som styrelseledamot i bolaget.

– Jag vill tacka Scott för hans värdefulla bidrag till Citycon de senaste åren. Hans förmåga att utveckla en grupp nya begåvade ledare är bland flera av hans betydande prestationer. Jag är glad över att kunna presentera Henrica Ginström som ny vd för Citycon. Henrica har bred erfarenhet och en djup förståelse för vår verksamhet och vi tror att hon är rätt person att leda företaget på en ständigt föränderlig detaljhandelsmarknad. Jag är övertygad om att Henrica och de goda medarbetarna på Citycon kommer att skapa värde och ta företaget till nästa nivå, till bästa för företagets partners, säger Chaim Katzman, ordförande för Citycon.

– Jag vill tacka företaget, de anställda och styrelsen för det fantastiska samarbetet under min tid på Citycon. Jag känner mig privilegierad och tacksam över att ha arbetat med ett så passionerat och professionellt team. Henrica har arbetat nära mig under min tid på Citycon och jag är övertygad om att Henrica är rätt person för rollen som vd. Med henne är Citycon väl positionerat för att bygga vidare på det vi har uppnått under de senaste fem åren, säger F. Scott Ball, avgående vd för Citycon.

Ämnen