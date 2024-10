Jens Nagel. Bild: Hemsö

Hemsö och ARE utvecklar kommunal skola i Köln

Bygg/Arkitektur Hemsö och ARE har ingått ett joint venture och ska tillsammans utveckla en ny kommunal skola i centrala Köln. Skolan får en uthyrningsbar yta om 23 000 kvadratmeter med plats för 1 000 elever i åldrarna 11 till 18 år. Ett 25-årigt hyresavtal har ingåtts med staden Köln. Investeringen uppgår till 160 miljoner euro.

Hemsö har ingått ett joint venture med Austrian Real Estate (ARE), ett helägt dotterbolag till fastighetsbolaget Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) som är helägt av den österrikiska staten. Skolan i Köln är det första gemensamma projektet. Hemsö har sedan tidigare utvecklat en ny högstadie- och gymnasieskola i Zossen och ska utveckla en ny högstadieskola i Rangsdorf, båda belägna utanför Berlin.

– Behovet av nybyggnation och renovering av skolor samt andra utbildnings- och forskningslokaler är enormt i Tyskland. Både ARE och Hemsö har djup kompetens inom utveckling och förvaltning av skolor. Genom att sammanföra parterna i ett joint venture skapas en erfaren aktör inom skolsegmentet och en stark partner till kommunerna i Tyskland. Vi är glada över förtroendet att få vara delaktiga i utvecklingen av Kölns sociala infrastruktur och vi ser fram emot att göra det tillsammans med ARE, säger Jens Nagel, Tysklandschef på Hemsö.



Den nya skolan utvecklas från en befintlig byggnad från 2008. Den kommer att genomgå en omfattande renovering samt en större tillbyggnation. På fastigheten utvecklas även idrottshallar, skolgårdar på taken och ett parkeringsgarage. Projektet har ett stort hållbarhetsfokus som passivhusbyggnation, generösa grön- och friluftsområden samt en klimatvänlig energiförsörjning. På skolbyggnadens tak kommer en solcellsanläggning om 180 kWp att installeras. Byggnaden är belägen i stadsdelen Kalk i Köln, som är Tysklands fjärde största stad.



Byggstarten är planerad till sommaren 2025 och färdigställandet beräknas till sommaren 2028.

