Hemsö tecknar nytt avtal i Ystad. Bild: Pixprovider AB David Schmidt

Hemsö ingår hyresavtal med Fria läroverken

Uthyrning Hemsö har ingått ett sjuårigt hyresavtal med Fria läroverken för en ny gymnasieskola i Ystad. Gymnasiet får en yta om 1 400 kvadratmeter med plats för 220 elever.

En anrik byggnad belägen på gamla regementet i Ystad ska renoveras och anpassas till Fria läroverkens verksamhet. Byggnaden uppfördes på 1800-talet och har sedan dess använts som stall, intendenturförråd och museum.

– Vi välkomnar Fria läroverken och är glada över att vi tillsammans kan förse Ystad med nya efterfrågade gymnasieplatser. I vårt utvecklingsarbete har vi varit måna om att bevara det vackra och tidstypiska i det q-märkta områdets karaktär, säger Jakob Schuster, projektutvecklare på Hemsö.



Regementsområdet utvecklades under sent 1800-tal och militären bedrev verksamheten här fram till 1998.

– Jag är nöjd med att vi hittat en så bra lösning med fina, verksamhetsanpassade lokaler för vår gymnasieskola i Ystad. Med den här flytten kan vi stärka vår vision om att kombinera hög akademisk standard med träning, och erbjuda en ännu bättre utbildningsmiljö för våra elever, säger Åsa Hässlebro, skolchef gymnasieskolor på Fria läroverken.



Förutom gymnasieskolan har Hemsö ytterligare åtta byggnader i regementsområdet. De inrymmer bland annat ett skolcampus, en idrottshall, kommunens enhet för social omsorg och kontorslokaler. Renoveringsarbetet startar under hösten 2024 och inflyttning sker till höstterminen 2025.

