Bild: Bjurfors

Hemnet: Sjunkande boprisförväntningar i augusti

Bostäder Boprisförväntningarna bland besökarna på bostadssajten Hemnet sjönk i augusti. Det visar bolagets köparbarometer, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Bland besökarna som planerar att köpa bostad räknar nu 43 procent med stigande priser de närmaste sex månaderna, jämfört med 47 procent förra månaden. Samtidigt tror 13 procent på sjunkande priser, jämfört med elva procent föregående månad.



Nettotalet, skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande priser, sjunker därmed till 30 procentenheter i augusti jämfört med 36 i juli.



Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, säger i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt att bostadsmarknaden varit stark under våren, med högre försäljningsvolymer, stigande priser och stärkta prisförväntningar.



Men under sommaren har prisutvecklingen återigen varit svagare, och nu minskar även prisförväntningarna, vilket ökar sannolikheten för en svagare marknad under hösten.



– Förra året såg vi ett liknande mönster, med en stark marknad under första halvåret, men där både prisförväntningarna och priserna vände ner igen under hösten. Man ska dock ha med sig att även om prisförväntan nu minskat så är den fortfarande på historiskt relativt höga nivåer, säger han.

