Willys ser ett ökande behov av lågprishandel. Bild: Willys

Här öppnar sjätte Willysbutiken i kommunen

Uthyrning Willys fortsätter att växa och öppnar en sjätte butik i Uppsala. Planerad öppning är våren 2026. Den nya butiken i Uppsala kommer att ligga i Boländerna, Sveriges femte största externhandelsplats, med bland annat Ikea och Systembolaget i området.

Det blir den sjätte Willysbutiken i kommunen, där det sedan tidigare också finns två Willysbutiker i centrala Uppsala samt i Gottsunda, Stenhagen och Gränby. Den nya butiken i Boländerna får en yta på drygt 3 200 kvadratmeter och blir en fullskalig Willys enligt Willys allra senaste butikskoncept. Kunderna kommer också att erbjudas lättillgänglig och tydligt exponerad e-handel.



Den nybyggda fastigheten där butiken kommer att ligga ägs av Svenska Handelsfastigheter. Butiken kommer att ligga intill Tycho Hedéns väg – livsnerven som sträcker sig genom östra Uppsala – och ha två infarter, varav en i södergående riktning från Tycho Hedéns väg. Intill den nya Willysbutiken kommer det att finnas det gott om parkeringar i markplan, och butiken nås även enkelt via kollektivtrafik i form av buss eller via cykel.

– Uppsala är under de senaste åren en av de snabbast växande kommunerna i landet, och Boländerna är ett väldigt spännande område, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.

– Vi är glada över att kunna öppna ännu en butik som stärker vår position i området och ser fram emot att möta våra nya kunder i Uppsala, säger Heinz Möller.

