Green Storage bygger ny anläggning på fastigheten Stockholm Bävertanden 1. Bild: Green Storage

Green Storage fortsätter sin expansion

Bygg/Arkitektur Green Storage förvärvar fastighet i Rågsved Stockholms Stad.

I en tid av turbulent omvärld ökar omställningsbehoven hos både hushåll och företag. För att möta efterfrågan kommer därför Green Storage, som är Europas enda helt digitala förrådskedja, bygga en ny anläggning på fastigheten Stockholm Bävertanden 1 belägen i korsningen mellan Rågsvedsvägen och Huddingevägen i Rågsved.



– Det glädjer oss att vi äntligen får möjlighet att etablera Green Storage i Rågsved / Huddinge med en Smart Self Storage anläggning, säger Stefan Nilsson, CEO, Green Storage AB.



– Efter en strategisk översyn av våra markinnehav är vi glada att tillsammans med New Property på ett enkelt och smidigt sätt kunde hjälpa Green Storage på sin fortsatta resa, Per Hedebark, CEO, Hedebark Förvaltnings AB.



Rådgivare i transaktionen var New Property, Advokatfirmaet Schjødt AS, filial, Sweden samt Peter Landgren Attorney Esquire AB. Anläggningen beräknas öppna våren 2024.

