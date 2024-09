Bostadspriserna steg med 2,0 procent i augusti i Sverige som helhet, varav lägenhetspriserna med 1,5 procent och villapriserna med 2,2 procent. Mest steg lägenhetspriserna i Storgöteborg. Bild: iStock

Göteborg i topp när bostadspriserna steg med två procent i augusti

Ekonomi/Finansiering Bostadspriserna steg med 2,0 procent i augusti i Sverige som helhet, varav lägenhetspriserna med 1,5 procent och villapriserna med 2,2 procent. Mest steg lägenhetspriserna i Storgöteborg, visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för augusti.

– I juli sjönk bostadspriserna för första gången sedan årsskiftet, vilket är att vänta en semestermånad. Lika väntad var uppgången nu i augusti. Rensat för normala säsongseffekter och även andra tillfälliga effekter, steg priserna i augusti trendmässigt med 0,7 procent. Det indikerar att priserna steg mer än vad de normalt gör en augustimånad. Samtidigt är sådana trendberäkningar osäkra och ska tolkas med viss försiktighet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



– Tittar man på hur det har sett ut i genomsnitt över tid brukar bostadspriserna stiga under vårmånaderna och i augusti för att sedan falla tillbaka under perioden september till december. Det blir nu intressant att se vad som händer denna höst när Riksbanken precis har sänkt räntan för andra gången i år och även aviserat flera ytterligare sänkningar innan årets slut. Normalt är det de längre bundna räntorna som har störst betydelse för bostadspriserna. De har redan sjunkit tillbaka rejält och väntas inte sjunka särskilt mycket mer. Då detta redan bör vara inprisat i bostadspriserna, bör vi alltså förvänta oss fallande bostadspriser under hösten, men osvuret är bäst har vi fått lära oss när det gäller bostadsmarknaden, säger Robert Boije.



– Summerat sedan årsskiftet är villaprisuppgången nu större än den för lägenheterna. Jag har tidigare varit lite förvånad över att priserna på lägenheter har ökar mer än för villor med tanke på att många bostadsrättsföreningar står inför fortsatt stora höjningar av månadsavgifterna när tidigare bundna lån till mycket låg ränta har eller ska löpa ut. Möjligen börjar vi nu ändå se det i prisbilden, säger Robert Boije.

