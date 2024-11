Styrelsen för Genova har beslutat att utnyttja sitt bemyndigande och nu inleda ett återköpsprogram av egna stamaktier. Bild: Istock

Genova inleder program för återköp av egna aktier

Bolag Genova beslöt på årsstämman i våras att bemyndiga styrelsen att, under tiden före nästa årsstämma, besluta om återköp av egna stamaktier i bolaget. Ny har styrelsen beslutat att utnyttja bemyndigandet och inleda ett återköpsprogram av egna stamaktier. Återköpen kommer att inledas den 29 november 2024 och pågå senast till och med årsstämman 2025.

Syftet med återköpsprogrammet är, meddelar Genova, att skapa ytterligare värde för aktieägarna genom att anpassa bolagets kapitalstruktur till det nuvarande kapitalbehovet, samtidigt som tillväxten per aktie ökar till följd av färre utestående aktier. Återköpta aktier kan även användas som betalning för, eller finansiering av, förvärv (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar).



Genovas övergripande mål är att genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie och förvaltningsresultat per aktie ska uppgå till minst 20 procent per år. Den 30 september 2024, kommunicerade Genova en uppdaterad strategi där tidigare operativa mål om byggstarter utgick till förmån för ett överordnat fokus på värdeskapande, där möjligheter ges, genom tillväxt per aktie.



Enligt styrelsens beslut ska Bolagets förvärv av egna stamaktier ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och andra tillämpliga regler och villkor.

