Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån fortsätter öka, visar ny statistik från SCB. Bild: iStock

Genomsnittlig ränta på nya bostadslån fortsätter öka

Ekonomi/Finansiering I november 2023 var den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån 4,80 procent. Den genomsnittliga räntan för rörliga bostadslån var 4,89 procent. Detta visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

I november 2023 var den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån 4,80 procent. Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från MFI har minskat varje månad sedan maj 2022. Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 4,57 procent. Samma ränta i november 2022 var 3,89 procent.



Bostadslån från andra aktörer än MFI på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, hade en årlig tillväxt på -11 procent. Bostadskreditinstitut stod i slutet av oktober för 1,1 procent (45 miljarder kronor) av hushållens bostadslån på 4 118 miljarder.



Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen till hushållen.



Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.



Med nya avtal menas avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Bostadslån är lån till privatpersoner eller företagarhushåll med en bostad som säkerhet.

