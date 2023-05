Genesta köper i Jönköping. Bild: Genesta

Genesta köper logistik i Jönköping av Infrahubs

Transaktioner Genesta har tecknat avtal om att förvärva en högkvalitativ logistikfastighet från Infrahubs. Fastigheten, färdigställd i slutet av 2022, ligger längs E4:an i Jönköping. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 45 700 kvadratmeter och fastigheten är fullt uthyrd till Husqvarna med ett långsiktigt avtal. Förvärvet är den sjätte investeringen på uppdrag av Genestas femte fond GNRE Core Plus Open Ended, som lanserades 2021.

– Denna lyckade investering visar på de möjligheter som ligger framför oss även på en långsammare marknad. Den är en del av vårt mål att skapa långsiktigt värde med en robust, högkvalitativ och hållbar core-plus-portfölj över hela Norden. Transaktionen gör mig stolt över laget, säger David Neil, vd för Genesta.



Med Genestas arbete kommer byggnaden att uppgraderas för att vara helt EU-klassificerad, vilket säkrar långsiktigt värde för fonden genom att ligga i framkant när det gäller att anpassa sig till nya regler och intressenternas förväntningar.

– Att förbättra våra fastigheter och sänka deras klimatavtryck är vägen för att minska klimatpåverkan från våra fonder. Samtidigt hjälper vi våra hyresgäster att nå sina egna hållbarhetsmål. Som ett första steg planeras en stor solpanelsinstallation, säger David Neil.



En kolriskbedömning har utförts med CRREM-verktyget för att identifiera fastighetens risker att råka ut för oförutsedda nedskrivningar och bli en så kallad stranded asset. Den kommer att användas för att ta fram en långsiktig handlingsplan för att förbättra energieffektiviteten och minska byggnadens koldioxidavtryck. Ambitionen är att uppnå en BREEAM In-use certifieringsnivå på "Very Good".

– Det finns stor potential i denna investering. För oss är det läge att investera, och vi fortsätter att leta efter tillgångar på etablerade och starka platser i Norden för våra Value-Add- och Core Plus Open Ended-fonder. Vi vill tacka säljaren och deras rådgivare, Catella, för en mycket smidig process, säger Antti Laine, projektledare inom transaktions på Genesta.



Roschier, Svalner, Ramboll och RED Management var Genestas rådgivare under förvärven.

Ämnen