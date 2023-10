Icas centrallager i Västrås, Saltängen 1. Bild: Genesta

Genesta förvärvar 101 000 kvadratmeter logistik från ICA Fastigheter

Uthyrning Genesta har köpt en logistikfastighet på 101 000 kvadratmeter i Västerås, genom en off-market-transaktion med ICA Fastigheter. Fastigheten huserar ICA:s centrallager och i samband med köpet har ICA Fastigheter tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Genesta. Det här är Genestas sjunde förvärv inom logistiksektorn de senaste två åren.

– Detta är ett betydande tillskott till vår växande logistikportfölj och i perfekt linje med vår investeringsstrategi. Vi ser nu fram emot att samarbeta med ICA som vår hyresgäst, säger David Neil, vd för Genesta.



– Genom att förbättra ESG-prestandan på våra fastigheter, minimerar vi den övergripande klimatpåverkan av våra investeringsfonder. Samtidigt hjälper vi våra hyresgäster att uppnå sina egna hållbarhetsmål.



Under Genestas ägande ska fastighetens ESG-profil stärkas med fokus på ökad energieffektivitet och minskat koldioxidutsläpp. Bland annat planeras en installation av solpaneler för att generera förnybar energi på plats. Ambitionen är att gå från "Very Good" till "Excellent" i BREEAM In-Use-certifieringen och uppgradera energiprestandan (EPC) från C till B.



Genesta kommer att fortsätta leta efter investeringsmöjligheter i etablerade och starka lägen i Norden med fokus på bostäder, handel, kontor och logistiksektorn.



– Vi är glada över försäljningen och att teckna ett långt hyresavtal. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Genesta. Genom affären frigörs kapital för att minska ICA Gruppens nettoskuld, säger Mattias Lundgren, tv vd ICA Fastigheter.



Roschier och Svalner var Genestas rådgivare i denna transaktion och Colliers och Bright Advokat var ICAs.

Ämnen