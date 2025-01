Bostadsfastigheten Bocken 9 på Västra Malmgatan 2-4 i Luleå som Galären förvärvat. Bild: Galären

Galären och Lulebo i fastighetsaffär

Transaktioner Den 15 januari förvärvade Galären en bostadsfastighet i centrala Luleå genom en bytesaffär med Lulebo AB. Samtidigt avyttras en lokalfastighet på Skutviken i Luleå.

Affären avser ett förvärv av tomträtten Luleå Bocken 9 och en försäljning av lokalfastigheten Luleå Bilen 25. Bostadsfastigheten som förvärvas finns belägen på Västra Malmgatan 2 samt 4 och består av 20 lägenheter med en total bostadsyta om 1 459 kvadratmeter. Fastigheten som avyttras ligger på Gammelstadsvägen 19 och omfattar drygt 3 700 kvadratmeter lokalytor.

Den nya bostadsfastigheten kommer att förvaltas i Galärens ägo.

– Vi är glada att kunna öka vårt fastighetsbestånd med ytterligare en bostadsfastighet i centrum, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå. Vår långsiktiga, strategiska plan är att fastighetsportföljen ökar med ytterligare bostäder i centrala Luleå och det här förvärvet är helt i led med den planen, berättar han vidare.



Lulebo avser att utveckla den köpta lokalfastigheten till ett nytt huvudkontor för den egna växande verksamheten.

– Lulebo har vuxit ur sina nuvarande lokaler och vi har under en tid letat efter nya lokaler som uppfyller våra behov. Bilen 25 har ett läge som gör det möjligt för oss att snabbt komma ut till alla delar av Luleå samtidigt som en busshållplats i närheten och goda möjligheter till parkering gör det enkelt för våra hyresgäster att besöka oss. Nu ser vi fram emot att kunna samla alla våra medarbetare i ändamålsenliga lokaler under samma tak, berättar Ingela Björklund, tf vd på Lulebo AB.



Tillträdet för de båda fastigheterna i affären sker per den 3 februari 2025.

