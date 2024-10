Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Förvaltningsresultatet uppåt för Wallenstam

Bolag Wallenstam ökar förvaltningsresultat, hyresintäkter och substansvärde per aktie under årets första tre kvartal.

1 januari–30 september 2024

- Soliditeten uppgår till 45 % (46) och belåningsgraden till 46 % (46).

- Investering i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 1 556 Mkr (1 861).

- På bokslutsdagen är 1 379 lägenheter under produktion.

- Hyresintäkterna uppgår till 2 187 Mkr (2 036).

- Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 880 Mkr (828).

- Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -44 Mkr (-793).

- Värdeförändring finansiella instrument uppgår till -341 Mkr (-12).

- Resultat före skatt uppgår till 278 Mkr (95) och resultat efter skatt uppgår till 139 Mkr (42), motsvarande 0,2 kr per aktie (0,1).

- Substansvärde per aktie uppgår till 56,40 kr, att jämföra med 56,20 kr per 31 december 2023.



1 juli–30 september 2024

- Hyresintäkterna uppgår till 730 Mkr (697).

- Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 316 Mkr (296).

- Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -22 Mkr (-188).

- Värdeförändring finansiella instrument uppgår till -432 Mkr (112).

- Resultat efter skatt uppgår till -269 Mkr (212), motsvarande -0,4 kr per aktie (0,3).



Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Efter en utmanande tid förra året för Wallenstam kan jag konstatera att det mesta börjat vända 2024 och den här rapporten visar att den utvecklingen fortsätter. Vårt förvaltningsresultat och driftnetto ökar återigen, snitträntan har sjunkit även detta kvartalet och på bokslutsdagen är snitträntan 2,95 procent, och soliditeten är fortsatt stark.

– Vi har i många år känt att det vore naturligt för oss att utveckla den kommersiella verksamheten i Stockholm, eftersom vi äger bostäder i både Göteborg och Stockholm samt kommersiella fastigheter i centrala Göteborg. Nu tycker vi att tajmingen är rätt och vi låter vår treklöver bli en fyrklöver! Första steget i satsningen på kommersiellt i CBD Stockholm var att häromveckan skriva avtal om att förvärva skrapan vid Sergels Torg, Hötorgsskrapan nummer 5. En unik byggnad med stor potential.

