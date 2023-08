Det går fortsatt trögt på kontorshyresmarknaden i Stockholm och Göteborg enligt Citymark Analys senaste prognos. Bild: Istock

Fortsatt trögt på kontorshyresmarknaden i Stockholm och Göteborg

Uthyrning Det går fortsatt trögt på hyresmarknaden för kontor i Stockholm och Göteborg enligt Citymark Analys senaste prognos.

Under pandemiåren 2020-22 gynnades Stockholms och Göteborgs kontorshyresmarknad av en stark utveckling av kontorssysselsättningen. Samtidigt var företagen försiktiga med att expandera och drog ned på kontorsytan per sysselsatt. Sammantaget blev resultatet stigande vakansgrader.



I Stockholm har vakansgraden innanför tullarna legat över sju procent det senaste året, de mest centrala delarna (Central Business District) har klarat sig bäst, medan den passerat 14 procent i närförorterna. I centrala Göteborg, där mycket ny kontorsyta färdigställts den senaste tiden, har vakansgraden nyligen passerat tio procent, det skriver Citymark Analys i sin senaste prognos.



Omsättningen av hyresgäster är tillbaka på normala nivåer på kontorsmarknaden efter pandemiåren. I Göteborg är den till och med högre än tidigare. Nettoefterfrågan på kontorsyta är dock fortfarande svag och minskar på många ställen.



Med svensk ekonomi i lågkonjunktur så dämpas nu sysselsättningsutvecklingen i kontorsintensiva sektorer. Även om kontorsyta per anställd inte väntas minska lika snabbt som tidigare så innebär detta att efterfrågan på kontorsyta kommer att utvecklas svagt både i år och nästa år. Vakansgraderna väntas därför fortsätta öka framöver innan en bättre konjunktur kan vända utvecklingen fram mot slutet av 2024, skriver Citymark Analys vidare.



Vakansläget väntas sätta fortsatt nedåtpress på de reala hyresnivåerna, det vill säga kontorshyran justerat för inflationsutvecklingen, i nytecknade hyresavtal. Enligt prognosen går det inte att utesluta att även de nominella hyresnivåerna kan gå ned något på ett års.

