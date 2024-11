Västra Hamnen i Malmö är det område där vakansgraden har minskat. Bild: Wihlborgs

Fortsatt hög vakansgrad på Malmös kontorsmarknad

Uthyrning Aktiviteten är hög på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö och vakansgraden har planat ut, enligt Citymark Analys senaste kartläggning som gjorts under hösten. Kontorsvakanserna är historiskt stora men efterhand som konjunkturen stärks framöver bör läget förbättras.

Citymark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Malmö och andra större städer två gånger om året. I höstens kartläggning framkommer att vakansgraden i centrala Malmö minskat något från 10,2 procent i våras till 10,1 procent i dagsläget. Den kraftiga vakansuppgången under vintern och våren verkar därmed ha avstannat.



Jämfört med i våras har vakansgraderna minskat i Västra Hamnen men ökat något i Central Business District och övriga innerstaden. I ytterområdena har vakanserna ökat, främst drivet av nyproducerade kontorsytor i Hyllie som är outhyrda.



Sedan i våras är det främst minskade vakanser i det äldre segmentet som bidragit till vakansminskningen. Fortfarande är dock vakansgraderna i det äldre segmentet markant högre än i det nyare.

– Vakansgraden har planat ut på en historiskt hög nivå i centrala Malmö. Med en starkare konjunkturutveckling och förhållandevis liten nyproduktion av kontorsytor så bör vi kunna få se lite lägre vakansgrad på ett eller två års sikt, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.



Efter en liten dämpning under 2023 verkar uthyrningen på Malmös kontorsmarknad ha ökat något under 2024. Sammantaget bedöms antalet tecknade hyresavtal bli knappt 190 stycken, vilket är en ny toppnotering, och den uthyrda ytan nästan 100 000 kvadratmeter. Centrala Malmö väntas stå för större delen av den ökade uthyrningen med över 60 000 kvadratmeter i bruttouthyrning. Även i Hyllie väntas en liten ökning av omsättningen av kontorslokaler till drygt 16 000 kvadratmeter. Däremot väntas en nedgång i övriga ytterområden.

– Omsättningen på hyresmarknaden är ökande i Malmö. I år tecknas fler nya hyresavtal än något tidigare år. Lågkonjunktur och ökat hybridarbete innebär dock att en del hyresgäster också lämnar kontorslokaler och att nettouthyrningen inte riktigt räcker till för att pressa ned vakansgraden på marknaden, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Ämnen