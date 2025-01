Samarbetet mellan Sehlhall och Equmeniakyrkans fastighetsbolag Derbo inleddes 2023. Nu har första hyresavtalet tecknats. Bild: Sehlhall

Första hyresavtalet tecknat av Sehlhall och Equmeniakyrkan

Uthyrning Sehlhall AB och Derbo Förvaltning AB, Equmeniakyrkans fastighetsbolag, tecknar sitt första hyresavtal i det samägda bolaget T8 Holding. Fastigheten Drabanten 14 i Nynäshamn har sedan en tid stått tom men kommer nu att ge plats för ett nytt LSS boende. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Adela omsorg.

När några av Equmeniakyrkans församlingar ökar samarbeten med varandra ger det till följd att kyrkofastigheter friställs runt om i Sverige. Att då kunna göra om fastigheterna till välbehövliga omsorgsboenden, så som gruppbostäder och vårdboenden, är något som är förenligt med kyrkans värdegrund. Kyrkor har många fina kvaliteter och ofta ligger de centralt placerade i en stad vilket gör dem möjliga och attraktiva för omsorgsändamål, skriver Sehlhall i ett pressmeddeladet.



Sehlhall och Derbo inledde våren 2023 ett samarbete för att söka realisera denna möjlighet.



Bygglovet för Drabanten 14, som omfattar sex lägenheter samt ett gemensamt kök, vardagsrum och personalrum, är fördelat över 520 kvadratmeter och vann lagakraft sommaren 2024. Byggnationen planeras att starta under andra halvåret 2025 och verksamheten flyttar in under tredje kvartalet 2026.

– Det känns fint och betydelsefullt att kunna ge nytt liv åt kyrkans fastigheter som inte länge används för församlingsverksamhet. Genom att här ställa om våra fastigheter till omsorgsbostäder ges möjlighet att fortsatt närvara och skapa betydelsefulla värden till vårt samhälle där behoven finns, säger Mica Fischerström, vd på Derbo.

– Vi är glada över att tillsammans med Sehlhall och Equmeniakyrkan utveckla en ny gruppbostad i centrala Nynäshamn. Detta samarbete bygger på en samsyn kring hur en kvalitativ gruppbostad ska utformas, med fokus på tillgänglighet, trygghet, funktionalitet och en hög livskvalitet för de boende, säger Babak Sarhang, vd på Adela LSS.



Den nya byggnaden kommer att återbruka material från nuvarande kyrkbyggnad där bland annat kyrkofönster kommer att ge ett arkitektoniskt signum för den nya byggnaden samt fastighetens historia.

– Vi tittar nu på ett flertal kyrkobyggnader runt om i Sverige där vi strävar mot en hållbar utveckling Exempelvis kanske byggnadskroppen bevaras och vi behöver endast förändra invändigt för att ställa om till en omsorgsfastighet, säger Anton Bergkvist, affärsansvarig, Sehlhall.

