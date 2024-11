"För fastighetsägare är en Trump-seger inte högst upp på önskelistan till jul"

Ekonomi/Finansiering Valurnorna kommer under dagen fyllas med de amerikanska rösterna som kommer avgöra det otroligt jämna valet. Kommer det bli Donald Trump eller Kamala Harris som blir nästa president och vad kommer det få för betydelse för världsekonomin och i slutändan ekonomin i Sverige? Anders Elvinsson, Head of Valuation and Strategic Advisory, på Cushman & Wakefield, ger sin syn på valet.

- Ida Mikko

ida.mikko@fastighetssverige.se