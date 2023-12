Priserna för nyproducerade bostäder är lägre för flerbostadshus och högre för gruppbyggda småhus än motsvarande pris föregående år. Bild: Istock

Flerbostadshus billigare och småhus dyrare att bygga förra året

Ekonomi/Finansiering Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2022 jämfört med 2021 för flerbostadshus och högre för gruppbyggda småhus. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) minskade byggnadspriset med 4 procent för de nybyggda flerbostadshusen, och ökade 4 procent för de nybyggda gruppbyggda småhusen år 2022 jämfört med 2021. Föregående år minskade BPI med 4 procent för flerbostadshus och minskade 1 procent för gruppbyggda småhus. BPI mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.



Högsta produktionspriset uppmättes i Stor-Stockholm: 52 481 kr. I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset år 2022 43 425 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus. Lägst var det i södra Sverige med 36 330 kr.



För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 36 909 kr per kvadratmeter bostadsarea. Produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 48 455 kr, och lägst i norra Sverige med 31 581 kr.



Det totala produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är högre, drygt 35 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätt (50 096 kr respektive 37 081 kr). Högre markpris för bostadsrätter förklarar en del av skillnaden.



För riket uppgick markpriset år 2022 i genomsnitt till 8 828 kr per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus. För bostadsrätter var markpriset 12 597 kr per kvadratmeter lägenhetsarea, medan det för hyresrätter var 5 316 kr.



Genom att de nyproducerade bostäderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat liknar dock tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter.

