Fastpartner tecknar hyresavtal i Haga Norra

Fastpartner tecknar hyresavtal med Indoor Energy på Råsundavägen 4, Haga Norra. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner har tecknat hyresavtal om 1 025 kvadratmeter med Indoor Energy på Råsundavägen 4 i Haga Norra, Solna. Inflyttningsdatum är februari 2025.

Indoor Energy är ett kunskaps- och serviceföretag med cirka 300 medarbetare fördelat på tolv kontor mellan Luleå och Göteborg. De har en helhetssyn och bred kompetens inom service och underhåll av fastigheter avseende kyla, värme, ventilation samt styr- och reglersystem. Indoor Energy hjälper sina kunder att minska sin energianvändning utifrån varje fastighets specifika förutsättningar och vet hur man sänker energiförbrukningen i en fastighet med upp till 40 procent och samtidigt förbättrar inomhusklimatet.

– Vi erbjuder energieffektiva lösningar med framtidssäkrad teknik. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till minskad miljöpåverkan och ett mer hållbart samhälle. Här känner vi att vi kan leva som vi lär genom att flytta in i en modern och miljöcertifierad byggnad, säger Åsa Wikensten, vd Indoor Energy.



– Vi är mycket glada över att Indoor Energy flyttar in. Det känns som ett gott betyg att bli vald av en aktör som kan fastigheter utan och innan, och är ännu ett tecken på att Haga Norra är ett av de attraktivaste lägena utanför innerstan, kommenterar Håkan Bolinder, regionchef på Fastpartner.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden