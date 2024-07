Fastpartner hyr ut 513 kvadratmeter i Liljeholmen

Bild: CC BY 2.0: AFGE

Uthyrning STC, en av Sveriges största gymkedjor, har tecknat hyresavtal avseende en lokal om 513 kvadratmeter i fastigheten Syllen 4 på Förmansvägen 11 i Liljeholmen.

Fastigheten Syllen 4 omfattar cirka 11 000 kvadratmeter lokaler och är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use Very Good. Cykelrum, miljörum och garage i två våningsplan samt helt nya hissar och ventilationsanläggning ger en funktionalitet i toppklass. Läget i Liljeholmen är fantastiskt, endast ett stenkast från tvärbanans station i Årstadal varifrån man tar sig snabbt till Liljeholmens Galleri och T-bana eller tågstationen i Årstaberg. Området erbjuder ett brett serviceutbud och vid Liljeholmskajen finns många restauranger samt en trevlig miljö för avkopplande lunchpromenader.



– Vi hälsar STC varmt välkomna som hyresgäst på Förmansvägen 11. Vi är stolta över att vi tillsammans hittat en strategiskt bra lösning för STC som kompletterar kedjans över 200 befintliga anläggningar på ett bra sätt, säger Thomas Nilsson, Förvaltare hos Fastpartner.

