Fastpartner hyr ut 1 363 kvadratmeter till BM System i Uppsala

Fastigheten Årsta 76:2 i Fyrislund, Uppsala. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med BM System avseende 1 363 kvadratmeter i fastigheten Årsta 76:2 i Fyrislund, Uppsala. I fastigheten hyr Uppsala Kommun, Securitas, Kriminalvården, Samhall och Svensk Direktreklam lokaler.

Den aktuella fastigheten i Årsta har en total uthyrningsbar yta på 25 000 kvadratmeter och ligger längs Tycho Hedéns väg i Fyrislund, nära Uppsala och de större trafiklederna.



BM System är ett Uppsala-baserat mjukvaruföretag som grundades 1991 och som idag har kunder i hela Skandinavien samt Tyskland och England. BM System flyttar in i augusti och anpassning av lokalen påbörjas omgående.



– Det är mycket glädjande att välkomna BM System till Årsta 76:2. Vi ser en hög efterfrågan på våra kontorslokaler i Uppsala och ser fram emot att välkomna fler hyresgäster till våra fastigheter inom kort, säger Axel Ward, förvaltare på Fastpartner.



– Vi ser fram emot att flytta till nya lokaler som stödjer vår verksamhet på bästa vis och där vi kan fortsätta växa. Fastpartner har varit lyhörda kring våra behov och önskemål och har kommit med bra förslag och lösningar för att uppfylla dem, säger Per Bergström, senior partner på BM System.

