Fastpartner får fullt hus vid Godisfabriken. Bild: Istock

Uthyrning Fastpartner har hyrt ut ett kontor om cirka 650 kvadratmeter till Collen AB i fastigheten Brynäs 124:3 på Södra Skeppsbron 17 i Gävle. Fastigheten är i och med denna uthyrning fullt uthyrd.

Fastpartner har hyrt ut ett kontor om cirka 650 kvadratmeter till Collen AB i fastigheten Brynäs 124:3 på Södra Skeppsbron 17 i Gävle. Collen flyttar in nu i mars och utökar därmed sina kontorsytor efter att tidigare hyrt kontor hos Fastpartner i Tullhuset. De kommer att hyra del av fastigheten där övriga hyresgäster är Kinnarps och Trycktrean. Fastigheten är i och med denna uthyrning fullt uthyrd.



Fastigheten Brynäs 124:3 är miljöcertifierad med en uthyrningsbar yta om cirka 2 100 kvadratmeter och erbjuder en attraktiv blandning av kontors-, lager- och produktionsytor. Collen är ett internationellt byggföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland och på Irland. Kontoret kommer att fungera som projektkontor för Collens verksamhet i Sverige och Tyskland.



– Vi hälsar Collen varmt välkomna som hyresgäst på Södra Skeppsbron 17. Vi är glada att vi tillsammans hittat en strategiskt bra lösning för Collen att växa och utveckla sin kontorsverksamhet i Gävle. Områdets utveckling tillsammans med attraktiva ytor och sin centrala placering skapar rätt förutsättningar för Collens fortsatta utveckling, säger Simon Hellström, Affärsområdeschef Fastpartner Gävle.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

